Расскажите о характере мальчика и хозяина по их поступкам. Рассказ тапер

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Действие “Тапера” происходит на празднике Рождества в хлебосольном московском доме Рудневых. Хозяин дома Аркадий Николаевич Руднев обычно приглашал на елку оркестр Рябова, но в тот год он опоздал с заказом. С трудом найденный тапер оказывается четырнадцатилетним “бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике”. Одним из гостей Рудневых был Антон Григорьевич Рубинштейн. Аркадий Николаевич обращает его внимание на юного тапера. Рубинштейн заинтересовался игрой Юрия Агазарова (таково имя тапера) . Рассказ заканчивается так: “Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Агазаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь его великий учитель”.