В мешке 5 1/2 кг семян травы. все семена надо разложить в пакеты, по 250 г в каждый. сколько потребуется пакетов

Математика
В мешке 5 1/2 кг семян травы. все семена надо разложить в пакеты, по 250 г в каждый. сколько потребуется пакетов
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Гость:
Понадобится 12 пакетов
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