В мешке 5 1/2 кг семян травы. все семена надо разложить в пакеты, по 250 г в каждый. сколько потребуется пакетов

Математика

В мешке 5 1/2 кг семян травы. все семена надо разложить в пакеты, по 250 г в каждый. сколько потребуется пакетов

Автор: Гость