Как сделать токое уровнение 70.28+х=115
Математика
Как сделать токое уровнение 70.28+х=115
Ответ(ы) на вопрос:
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70,28 + х = 115 х = 115 - 70,28 х = 44,72
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