Мой маленький приятель Володя любит непонятные слова.Он собирает их,как морские камешки или почтовые марки.Не так давно Володя обнаружил непонятное слово-чернильница. В моей голове не укладывалось ,что верная спутница моего де...
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Мой маленький приятель Володя любит непонятные слова.Он собирает их,как морские камешки или почтовые марки.Не так давно Володя обнаружил непонятное слово-чернильница. В моей голове не укладывалось ,что верная спутница моего детства незаметно покинула школу,а её имя быстро перешло в ряд слов. __________________________________________ Перечитай подчёркнутое выражение(В моей голове не укладывалось)Запиши его синоним. ПОМНИ: ПОНЯТЬ,НО ПОНИМАТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не поднимал. Я не мог понять
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