Схема и решение к задаче: от куска тесьмы отрезали 5см, а затем ещё 4 см. На сколько см кусок тесьмы стал короче?

Математика
Схема и решение к задаче: от куска тесьмы отрезали 5см, а затем ещё 4 см. На сколько см кусок тесьмы стал короче?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+5=9(см) ответ: тесьма стала короче на 9 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1*7+2*7+3*7+7*7+8*7+9*7+10*7=?*7. найди удобным способом число,которое можно вставить вместо вопросительного знака и вычисли произведение.
Ответить
Русский язык
Мой маленький приятель Володя любит непонятные слова.Он собирает их,как морские камешки или почтовые марки.Не так давно Володя обнаружил непонятное...
Ответить
Математика
Решите уравнение 8/9•3 3/5(-2,1х)=20,16
Ответить
Литература
Человек и природа в рассказе Ф.Абрамова "О чем плачут лошади"
Ответить
Математика
В мешке 5 1/2 кг семян травы. все семена надо разложить в пакеты, по 250 г в каждый. сколько потребуется пакетов
Ответить