Схема и решение к задаче: от куска тесьмы отрезали 5см, а затем ещё 4 см. На сколько см кусок тесьмы стал короче?

Математика

Схема и решение к задаче: от куска тесьмы отрезали 5см, а затем ещё 4 см. На сколько см кусок тесьмы стал короче?

Автор: Гость