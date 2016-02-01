Ширина прямоугольника на 48 см меньше от длины.Найди периметр прямоугольника если его длина в 4 раза больше ширины. Ответ должен быть записан уравнением.
Математика
Ширина прямоугольника на 48 см меньше от длины.Найди периметр прямоугольника если его длина в 4 раза больше ширины. Ответ должен быть записан уравнением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина-х см,тогда длина-4х,4х-х=48 3х=48 х=16см-ширина,длина 16+48=64 см периметр=(16+64)х2=160см2
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