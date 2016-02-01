Ширина прямоугольника на 48 см меньше от длины.Найди периметр прямоугольника если его длина в 4 раза больше ширины. Ответ должен быть записан уравнением.

Математика

Ширина прямоугольника на 48 см меньше от длины.Найди периметр прямоугольника если его длина в 4 раза больше ширины. Ответ должен быть записан уравнением.

Автор: Гость