На празднике для ветеранов ребята расставили цветы в вазы,по 7цветов в каждую.сколько цветов было у школьников,если они заняли 5ваз,а для того чтобы расставить все цветы им не хватило 3 вазы? помогите пожалуйста!

Математика

На празднике для ветеранов ребята расставили цветы в вазы,по 7цветов в каждую.сколько цветов было у школьников,если они заняли 5ваз,а для того чтобы расставить все цветы им не хватило 3 вазы? помогите пожалуйста!

Автор: Гость