На празднике для ветеранов ребята расставили цветы в вазы,по 7цветов в каждую.сколько цветов было у школьников,если они заняли 5ваз,а для того чтобы расставить все цветы им не хватило 3 вазы? помогите пожалуйста!
Математика
На празднике для ветеранов ребята расставили цветы в вазы,по 7цветов в каждую.сколько цветов было у школьников,если они заняли 5ваз,а для того чтобы расставить все цветы им не хватило 3 вазы? помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 ваза=7 цветов 7*5ваз=35 цветов 7*3ваз=21цвет 35+21=56 цв
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