Переведите , но только не через переводчики !
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Переведите , но только не через переводчики !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 всегда противостоять несправедливости 2. И не старайся, мы такие же! Мы оба ни на что не похожая! Неожиданное существование! 3. какое-то силовое поле привлечении монстра и отрезав нас от внешнего 4 он не может пойти на подобное они бесконечны 5. Я в порядке. но мы не может продолжаться гораздо дольше! 6. Я думал, что мы были действительно конченный! 7 так и будет! Вы выберете такой смерти. слаб и одинок!
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