Какое предложение можно составить со словом янтарный
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Какое предложение можно составить со словом янтарный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревья по осени становятся желтыми, оранжевыми и красными, но этот клён, будто янтарный, стоит и красуется в парке.
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