Преобразуйте в многочлен а) 5y(3y-2)-(y-4)(y+4) б) (n+5)(n-8)+(n+7)^2 в) 8(a+k)^2-16ak Помогите пожалу??ста очень надо

Алгебра

Преобразуйте в многочлен а) 5y(3y-2)-(y-4)(y+4) б) (n+5)(n-8)+(n+7)^2 в) 8(a+k)^2-16ak Помогите пожалу??ста очень надо

Автор: Гость