Преобразуйте в многочлен а) 5y(3y-2)-(y-4)(y+4) б) (n+5)(n-8)+(n+7)^2 в) 8(a+k)^2-16ak Помогите пожалу??ста очень надо
Алгебра
Преобразуйте в многочлен а) 5y(3y-2)-(y-4)(y+4) б) (n+5)(n-8)+(n+7)^2 в) 8(a+k)^2-16ak Помогите пожалу??ста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)5y(3y-2)-(y-4)(y+4)=15y²-10y-y²+16=14y²-10y+16; б)(n+5)(n-8)+(n+7)²=n²-8n+5n-40+n²+14n+49=2n²+11n+9; в)8(a+k) ²-16ak=8a ²+16ak+8k²-16ak=8a²+8k²
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