Каким образом можно уменьшить дефицит бюджета?

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Под дефицитом бюджета понимают нехватку денег в стране для выплаты пенсий, стипендий, содержание армии, школ, больниц и т.д. Обычно государство уменьшает дефицит бюджета за счет: 1) Рационального использования бюджетных средств;2) Сокращение бюджетных расходов;3) Изыскание источников дополнительных доходов;4) Одалживание денег у граждан, банков, организаций других государств.