Каким образом можно уменьшить дефицит бюджета?

Обществознание
Каким образом можно уменьшить дефицит бюджета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под дефицитом бюджета понимают нехватку денег в стране для выплаты пенсий, стипендий, содержание армии, школ, больниц и т.д. Обычно государство уменьшает дефицит бюджета за счет: 1)      Рационального использования бюджетных средств;2)      Сокращение бюджетных расходов;3)      Изыскание источников дополнительных доходов;4)      Одалживание денег у граждан, банков, организаций других государств.

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