Ка сделать 3) 4) помогите пожалуйста срочно!!!
Математика
Ка сделать 3) 4) помогите пожалуйста срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня такой же учебник))) Если уменьшаемое уменьшится на 729 значение разности уменьшится на 729 Если вычитаемое уменьшится на 497 значение разности увеличится на 497 Если к вычитаемому прибавится 2438 значение разности уменьшится на 2438 Если уменьшаемое увеличить на 874 значение разности уменьшится на 874. Если ты из 84 школы 4б класс и если ты ЭЛЬВИНА то это для тебя
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