В школе 1000 учеников . В пятых классах учатся 10% всех учащихся школы .Сколько в школе учеников пятых классов ? помогите решить !

Математика

В школе 1000 учеников . В пятых классах учатся 10% всех учащихся школы .Сколько в школе учеников пятых классов ? помогите решить !

Автор: Гость