В школе 1000 учеников . В пятых классах учатся 10% всех учащихся школы .Сколько в школе учеников пятых классов ? помогите решить !

Математика
В школе 1000 учеников . В пятых классах учатся 10% всех учащихся школы .Сколько в школе учеников пятых классов ? помогите решить !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000*0,1=100 учеников пятых классов,
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