Срочно помогите пж решить задачу!!! :-( Две дюжины столовых ложек и три дюжину чайн??х ложек имеют массу 1,344 кг, а масса трёх дюжин таких же столовых и трёх дюжин таких же чайных ложек-1,872 кг. Найдите массу одной столовой ...

Математика

Срочно помогите пж решить задачу!!! :-( Две дюжины столовых ложек и три дюжину чайн??х ложек имеют массу 1,344 кг, а масса трёх дюжин таких же столовых и трёх дюжин таких же чайных ложек-1,872 кг. Найдите массу одной столовой ложки и одной чайной ложки (Ответ выразите в граммах.)

Автор: Гость