Срочно помогите пж решить задачу!!! :-( Две дюжины столовых ложек и три дюжину чайн??х ложек имеют массу 1,344 кг, а масса трёх дюжин таких же столовых и трёх дюжин таких же чайных ложек-1,872 кг. Найдите массу одной столовой ...
Математика
Срочно помогите пж решить задачу!!! :-( Две дюжины столовых ложек и три дюжину чайн??х ложек имеют массу 1,344 кг, а масса трёх дюжин таких же столовых и трёх дюжин таких же чайных ложек-1,872 кг. Найдите массу одной столовой ложки и одной чайной ложки (Ответ выразите в граммах.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дюжина - мера, равная 12. Соответственно, 24 ст.л.+36 ч.л.=1,344 кг, 36 ст.л.+36 ч.л.=1,872 кг. 1) 1,872-1,344=0,528 кг весят 12 ст.л. (36-24=24) 2) 0,528:12=0,044 кг весит 1 ст.л. х - вес 1 ч.л. 24*0,044+36х=1,344; 1,056+36х=1,344; 36х=0,288; х=0,008 0,044 кг=44 г 0,008 кг=8 г Ответ: столовая ложка весит 44 г, чайная - 8 г.
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