План к сказке Чудесное путешествие Нильса дикими гусями
Литература
План к сказке Чудесное путешествие Нильса дикими гусями
Ответ(ы) на вопрос:
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1)лесной гном 2) верхом на гусе 3) ночной вор 4)новые друзья и новые враги 5)волшебная дудочка6) праздник на горе кулаберг 7) погоня 8) вороны с разбойничьей горы 9) бронзовый и деревянный 10) подводный город 11) в медвежьеё берлоге 12) в плену 13) гусиная страна 14) приемыш 15) тайна сов 16) удачник и неудачник 17) дома
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