Электронная формула внешнего энергетического уровня ...3s1 соответствует атому: 1) Ne 2) Mg 3) Na 4) K
Химия
Электронная формула внешнего энергетического уровня ...3s1 соответствует атому: 1) Ne 2) Mg 3) Na 4) K
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Гость:
Соответствует атому натрия - вариант 3
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