Растительность области высотной поясности
География
Растительность области высотной поясности
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Гость:
Высотную поясность можно объяснить изменением климата с высотой - при подъеме на один километр, температура понижается в среднем на 5-6 градусов. Так происходит каждый километр - уменьшается давление воздуха, он становится все чище, а солнечная радиация увеличивается. Среди растительности можно встретить разные вида мхов, кустарников и лишайников.
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