Растительность области высотной поясности

География
Растительность области высотной поясности
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высотную поясность можно объяснить изменением климата с высотой - при подъеме на один километр, температура понижается в среднем на 5-6 градусов. Так происходит каждый километр - уменьшается давление воздуха, он становится все чище, а солнечная радиация увеличивается. Среди растительности можно встретить разные вида мхов, кустарников и лишайников.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Где используют Гидравличную машину?
Ответить
Химия
Электронная формула внешнего энергетического уровня ...3s1 соответствует атому: 1) Ne 2) Mg 3) Na 4) K
Ответить
Математика
Камень брошенный в низ со склона ущелья про летел в первую секунду 4 9/10 м а в каждую следу шею секунду на 9 4/5 м чем предыдущую . Определи глуби...
Ответить
Математика
Как решить пример 4,36:(3,15+2,3)+(0,792-0,78)×350
Ответить
Геометрия
Помогите, пожалуйста решить
Ответить