Где используют Гидравличную машину?

Физика
Где используют Гидравличную машину?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прессах, в гидравлических тормозах особенно на машинах и т. д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Электронная формула внешнего энергетического уровня ...3s1 соответствует атому: 1) Ne 2) Mg 3) Na 4) K
Ответить
Математика
Камень брошенный в низ со склона ущелья про летел в первую секунду 4 9/10 м а в каждую следу шею секунду на 9 4/5 м чем предыдущую . Определи глуби...
Ответить
Математика
Как решить пример 4,36:(3,15+2,3)+(0,792-0,78)×350
Ответить
Геометрия
Помогите, пожалуйста решить
Ответить
Математика
Срочно помогите пж решить задачу!!! :-( Две дюжины столовых ложек и три дюжину чайн??х ложек имеют массу 1,344 кг, а масса трёх дюжин таких же ст...
Ответить