Где используют Гидравличную машину?
Физика
Где используют Гидравличную машину?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В прессах, в гидравлических тормозах особенно на машинах и т. д.
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