По дороге равномерно движется машина кинетическая енергия водителя машины будет найменшей в системе отсчета,связаной с.. а)деревом на дороге б)встречной машиной в)собственной машиной г)с машиной которая его догоняет д)маши...

Физика
По дороге равномерно движется машина кинетическая енергия водителя машины будет найменшей в системе отсчета,связаной с.. а)деревом на дороге б)встречной машиной в)собственной машиной г)с машиной которая его догоняет д)машина которая отстает от него
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинетическая энергия будет равна нулю в системе отсчета, связанной с собственной машиной: относительно кабины водитель НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ!!! 
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