По дороге равномерно движется машина кинетическая енергия водителя машины будет найменшей в системе отсчета,связаной с.. а)деревом на дороге б)встречной машиной в)собственной машиной г)с машиной которая его догоняет д)маши...
Физика
По дороге равномерно движется машина кинетическая енергия водителя машины будет найменшей в системе отсчета,связаной с.. а)деревом на дороге б)встречной машиной в)собственной машиной г)с машиной которая его догоняет д)машина которая отстает от него
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинетическая энергия будет равна нулю в системе отсчета, связанной с собственной машиной: относительно кабины водитель НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы