По дороге равномерно движется машина кинетическая енергия водителя машины будет найменшей в системе отсчета,связаной с.. а)деревом на дороге б)встречной машиной в)собственной машиной г)с машиной которая его догоняет д)маши...

Физика

По дороге равномерно движется машина кинетическая енергия водителя машины будет найменшей в системе отсчета,связаной с.. а)деревом на дороге б)встречной машиной в)собственной машиной г)с машиной которая его догоняет д)машина которая отстает от него

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