На, опушке, ночью, лесной, колокольчик, летней, распустился, голубой. над словами указать известные части речи. подчеркните главные челены придложения. какими челеноми придложения являются имена прилогательные: главными или вто...
Русский язык
На, опушке, ночью, лесной, колокольчик, летней, распустился, голубой. над словами указать известные части речи. подчеркните главные челены придложения. какими челеноми придложения являются имена прилогательные: главными или второстепенными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летней ночью на лесной опушке распустился голубой колокольчик. Летней-прилагательное ночью- существительное на-предлог лесной-прилагательное опушке-существительное распустился-глагол голубой-прилагательное колокольчик-существительное Главные члены предложения: Подлежащее-колокольчик, сказуемое- распустился. Имена прилагательные являются второстепенными.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Произведи фонетический разбор слова пачкать, морфемный и морфологический разбор?? слов закладка,предохраняет. Помогите люди!!!
Алгебра
Физика
По дороге равномерно движется машина кинетическая енергия водителя машины будет найменшей в системе отсчета,связаной с.. а)деревом на дороге б)...
Другие предметы