На, опушке, ночью, лесной, колокольчик, летней, распустился, голубой. над словами указать известные части речи. подчеркните главные челены придложения. какими челеноми придложения являются имена прилогательные: главными или вто...

Русский язык
На, опушке, ночью, лесной, колокольчик, летней, распустился, голубой. над словами указать известные части речи. подчеркните главные челены придложения. какими челеноми придложения являются имена прилогательные: главными или второстепенными?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летней ночью на лесной опушке распустился голубой колокольчик.            Летней-прилагательное            ночью- существительное           на-предлог           лесной-прилагательное            опушке-существительное           распустился-глагол           голубой-прилагательное           колокольчик-существительное  Главные члены предложения: Подлежащее-колокольчик, сказуемое- распустился. Имена прилагательные являются второстепенными.
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