На, опушке, ночью, лесной, колокольчик, летней, распустился, голубой. над словами указать известные части речи. подчеркните главные челены придложения. какими челеноми придложения являются имена прилогательные: главными или вто...

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На, опушке, ночью, лесной, колокольчик, летней, распустился, голубой. над словами указать известные части речи. подчеркните главные челены придложения. какими челеноми придложения являются имена прилогательные: главными или второстепенными?

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