Приготовьте сообщение моя любимая улица
Окружающий мир
Приготовьте сообщение моя любимая улица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я живу на самой прекрасной улице,улица ....... я живу там с детства,на этой улице все мои друзья живут рядом с нами,наша улица в честь ...... рядом с нашей улицей есть все садик,школа,магазины,престижы,салоны, самое любое мое занятие на нашей улице это выходить и смотреть на луну,луна так светит,я восхищаюсь этим всем!
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