Приготовьте сообщение моя любимая улица

Гость: Гость:

Я живу на самой прекрасной улице,улица ....... я живу там с детства,на этой улице все мои друзья живут рядом с нами,наша улица в честь ...... рядом с нашей улицей есть все садик,школа,магазины,престижы,салоны, самое любое мое занятие на нашей улице это выходить и смотреть на луну,луна так светит,я восхищаюсь этим всем!