Карлыгаш уя салды деп ангиме ккрау
Қазақ тiлi
Карлыгаш уя салды деп ангиме ккрау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карл у клары украл каралы если бы карл не крал каралы то бы клара не крала кларнет
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