Плиз помогите. Олимпиада 8 класс. 1. Оля пишет цифры в след. порядке: 12345678901234567890 и ??.д. Какая цифра будет 2016-й по счёту? 2. Среди чисел a,b,c,d выберете наибольшее и наименьшее число, если a-2=b+3=c-4=d+5. 3. К...

Алгебра

Плиз помогите. Олимпиада 8 класс. 1. Оля пишет цифры в след. порядке: 12345678901234567890 и ??.д. Какая цифра будет 2016-й по счёту? 2. Среди чисел a,b,c,d выберете наибольшее и наименьшее число, если a-2=b+3=c-4=d+5. 3. Клоун Клёпа балансирует на пирамиде из двух шаров и двух кубов.Радиус нижнего шара 4-целых,одна вторая дм., а радиус верхнего шара в 3 раза меньше нижнего шара.Объём большого куба равен 125дм в кубе, а периметр меньшего 36дм.На какой над уровне сцены стоит клоун Клёпа? 4.При каких значениях а, дробь а делёная на 10-а является правильной?Неправильной? 5.-Если знаете помогите.(Рисунок) 6.-Если знаете помогите(Про друзей Артём,Богдан,Вероника,Галя и Даша) 7.(3х-2)(3х+2)-(3х+1)в квадрате.=-17. 8.-Если знаете помогите.(Рисунок-Кроссворд.) 9.Вася лжёт по четвергам,пятницам,субботам,а в остальные дни говорит правду.Установите, в какие дни он может заявить: 1)Я лгал вчера. а)понедельник б)вторник в)среда г)четверг д)пятница е)суббота ж)воскресенье 2)Я буду лгать завтра. а)понедельник б)вторник в)среда г)четверг д)пятница е)суббота ж)воскресенье 3)Я лгал вчера и буду лгать завтра. 10.Дыня весит 10 кг. при влажности 99%.Полежав на солнце,дыня несколько усохла, и её влажность низилась до 98%.Сколько стала весить дыня?

Автор: Гость