Плиз Помогите пожалуйста 4. для 5класса

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Плиз Помогите пожалуйста 4. для 5класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня такая же книга во втором упражнении есть ответ в тексте по буквой b там есть те слова которые тебе нужны поищи внимательно упражнение 2 и 3 связаны между собой
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