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Задача 2 в двух действиях
Математика
Задача 2 в двух действиях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11-6=5(игр.) запасных. Ответ:5 запасных игроков.
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