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Решите уравнение 7|Х|+5=40
Математика
Решите уравнение 7|Х|+5=40
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x+5=40 7x=40-5 7x=35 x=35÷7 x=5
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