Плоды, каких лекарственных растений научной медицины, собирают, когда созревают 50-60% плодов в соцветии; утром по росе скашивают растение и оставляют на несколько дней для сушки, потом обмолачивают. Расскажите о возможном п...
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Плоды, каких лекарственных растений научной медицины, собирают, когда созревают 50-60% плодов в соцветии; утром по росе скашивают растение и оставляют на несколько дней для сушки, потом обмолачивают. Расскажите о возможном применении этого растения в научной медицине.
Ответ(ы):
Гость:
В соцветии много семян - и важны именно они. Раз обмолачивают - значит добывают семена этих растений, а из семян, как правило, можно выжимать масло.В медицине эфирные масла применяются как антисептики, для ингаляций, принятия ванн, массажей и т.д.
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