Площа прямокутной дилянки500квадратних м,йй довжина50 м.На скильки ширина дилянки менше,ниж йй довжина?
Математика
Площа прямокутной дилянки500квадратних м,йй довжина50 м.На скильки ширина дилянки менше,ниж йй довжина?
Ответ(ы):
Гость:
1). 500:50=10 (м) ширина; 2). 50-10=40 (м) ширина меньше длины.
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