Из двух туристических баз ,растояние между которыми 34 км. одновременно на встречу друг другу вышли пишеход и лыжник.Пешеход шел со скоростью 5км./ч лыжник 12км/ч.Через сколько часов они встретятся?
Математика
Из двух туристических баз ,растояние между которыми 34 км. одновременно на встречу друг другу вышли пишеход и лыжник.Пешеход шел со скоростью 5км./ч лыжник 12км/ч.Через сколько часов они встретятся?
Ответ(ы):
Гость:
Сначала находим общую скорость 12 +5 =17 км/ч -общ.скорость 34 :17 =2 ч. Ответ: они встретились через 2 часа
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