Из двух туристических баз ,растояние между которыми 34 км. одновременно на встречу друг другу вышли пишеход и лыжник.Пешеход шел со скоростью 5км./ч лыжник 12км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Математика
Из двух туристических баз ,растояние между которыми 34 км. одновременно на встречу друг другу вышли пишеход и лыжник.Пешеход шел со скоростью 5км./ч лыжник 12км/ч.Через сколько часов они встретятся?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначала находим общую скорость 12 +5 =17 км/ч -общ.скорость 34 :17 =2 ч. Ответ: они встретились через 2 часа 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Это дробь -3\4-(-5\6)
Ответить
Английский язык
Помогите сделать 5 номер.
Ответить
Литература
Описание портрета в рассказе " дурное общество
Ответить
Математика
Помогите решить 840÷4 столбиком
Ответить
Химия
Задача При сгорании 2,15г органического вещества образовалось 6,6г CO2 и 3,15г H2O. Относительная плотность паров этого вещества по водороду равн...
Ответить