Из двух туристических баз ,растояние между которыми 34 км. одновременно на встречу друг другу вышли пишеход и лыжник.Пешеход шел со скоростью 5км./ч лыжник 12км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Математика

Из двух туристических баз ,растояние между которыми 34 км. одновременно на встречу друг другу вышли пишеход и лыжник.Пешеход шел со скоростью 5км./ч лыжник 12км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость