Задача При сгорании 2,15г органического вещества образовалось 6,6г CO2 и 3,15г H2O. Относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 43. Определите формулу вещества. Ребят помогите, срочно надо!!! С решением

Химия

Задача При сгорании 2,15г органического вещества образовалось 6,6г CO2 и 3,15г H2O. Относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 43. Определите формулу вещества. Ребят помогите, срочно надо!!! С решением

Автор: Гость