Задача При сгорании 2,15г органического вещества образовалось 6,6г CO2 и 3,15г H2O. Относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 43. Определите формулу вещества. Ребят помогите, срочно надо!!! С решением
Химия
Задача При сгорании 2,15г органического вещества образовалось 6,6г CO2 и 3,15г H2O. Относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 43. Определите формулу вещества. Ребят помогите, срочно надо!!! С решением
Ответ(ы):
Гость:
ЭТО ГЕКСАН M(вещества)=43*2=86 n(вещества)=2,15/86=0,025моль n(CO2)=6.6/44=0.15mol n(H2O)=3.15/18=0.175mol n(O)=0.3mol+0.175mol=0,475mol m(O)=0.475mol*16=7.6g Слева 2,15+7,6=9,75 Справа 6,6+3,15=9,75 нет кислорода (9,75=9,75 слева и справа) Итого Водорода 0,35/0,025=14 углерода 0,15/0,025=6 С6H14 гексан
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