Помогите решить 840÷4 столбиком
Математика
Помогите решить 840÷4 столбиком
Ответ(ы):
Гость:
840 /4 берём по 210 (210 * 4 =840) 840-840 = 0
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