Описание портрета в рассказе " дурное общество

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В повести противопоставляются Маруся и Соня. Такое противопоставление называется антитезой. Маруся – худенькая маленькая девочка четырех лет. «Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца, - пишет Короленко в главе «Знакомство продолжается» . - Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шаталась, как былинка; руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика…. » Вася сравнивал Марусю со своей сестрой, которой тоже было четыре года: «моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетает алую ленту» . Соня росла в достатке, за ней ухаживала горничная. Маруся росла в нищете и часто бывала голодная. За ней ухаживал брат Валек.