Площадь основания равностороннего цилиндра равна 64 П см2 найдите площадь осевого сечения
Математика
Площадь основания равностороннего цилиндра равна 64 П см2 найдите площадь осевого сечения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sосн=Пr²=64П, отсюда r²=64, r=8 см осевое сечение у него квадрат, т.е. высота равна диаметру основания 16 см. И площадь осевого сечения равна 16·16=256 см²
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