За одну минуту колесо велосипеда делает 90 оборотов Чему равен период и частота вр??щения колеса

Физика
За одну минуту колесо велосипеда делает 90 оборотов Чему равен период и частота вр??щения колеса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=60 c                      T=t/ n;                       ν=1/T; n=90                       T=60/90=2/3 c;          ν=1/2/3=3/2=1,5 Гц. ____________ T-?  ν-? 
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