За одну минуту колесо велосипеда делает 90 оборотов Чему равен период и частота вр??щения колеса
Физика
За одну минуту колесо велосипеда делает 90 оборотов Чему равен период и частота вр??щения колеса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=60 c T=t/ n; ν=1/T; n=90 T=60/90=2/3 c; ν=1/2/3=3/2=1,5 Гц. ____________ T-? ν-?
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