ПОМОГИТЕ ПРИДУМАТЬ 5 загадок про Карелию.Хотя-бы одну,пожалуйста!

Гость: Гость:

Крохотная птичка с хвостиком льняным сквозь стены пролетает. (Нитка с иголкой) Летом звенит-поет, зимой в амбаре живет. (Коса) Угля черней, снега белей, выше кромки сетей, ниже саней. (Сорока) Олень по полю скачет, ноги до земли не достают. (Люлька) Чем больше свинка вертится, тем толще становится. (Веретено) Заливы узкие, мысы длинные, скала на кончике каждого мыса. (Рука (пальцы)) Жеребец в конюшне, хвост на крыше. (Печь) У кого глаза в ушах? (Ушат) Черный-пречерный, толстый-претолстый, в каждом доме нужен. (Чугунок) Черная птица красные яйца высиживает. (Чайник на углях) Может к ночи одеть, а среди бела дня раздеть. (Баня) Двумя ногами ступает, восемью везет. (Сани) Дятел в железных сапогах по дороге проскакал. (Лошадь) Двое слушают, двое глядят, двое нюхают, один пробует, двое собак отгоняют, один сзади болтается. (Корова) Изба еды полна, а крыши нет и стены дырявые. (Поле) Кривой, горбатый, все поля обходит, все нивы обмеряет. (Серп) Высек пламя Илмаринен, выбил искры Вяйнямёйнен. (Гроза, гром и молния) Железный мужичок огнем плюется. (Ружье) Шкуру съедают, кровь продают, тело сжигают, рога в лесу оставляют. (Сосна) Кипит-бурлит — никогда через край не переливается. (Озеро) Лебедь летит, крыльями помахивает, воду с крыльев отряхивает. (Лодка с веслами) Башмаки из камня, шляпа из бересты, в воде стоит, на земле падает. (Сеть) Дед старый, шуба новая — каждый год шьют, каждый год порют. (Лед на озере) Овца из лесу идет, шерсть по земле волочится. (Воз с сеном) Одна изба, пять горенок. (Перчатка) Сарай овечек полон, а посредине — баран остриженный. (Звезды и месяц)