Площадь паралелограмма равняется площади квадрата, периметр которого - 36см, а одн?? из высот паралелограмма равняется 3см. Найди сторону паралелограмма, к которой проведенно высоту.

Математика
Площадь паралелограмма равняется площади квадрата, периметр которого - 36см, а одн?? из высот паралелограмма равняется 3см. Найди сторону паралелограмма, к которой проведенно высоту.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь парал=площадь квадрата=36=высота*сторона парал значит 36/3=12-сторона парал
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