Площадь паралелограмма равняется площади квадрата, периметр которого - 36см, а одн?? из высот паралелограмма равняется 3см. Найди сторону паралелограмма, к которой проведенно высоту.

Математика

Площадь паралелограмма равняется площади квадрата, периметр которого - 36см, а одн?? из высот паралелограмма равняется 3см. Найди сторону паралелограмма, к которой проведенно высоту.

Автор: Гость