Сочинение на тему "что окружает моего друга" СРОЧНО

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С детства нас окружает великое множество людей. Это родители и родственники, знакомые и сверстники, школьные друзья и приятели. В головокружительном вихре школьной поры многие события и люди меняются, как мозаика в калейдоскопе. Не вникая в глубину происходящего, мы просто порхаем в счастливом детстве, как беззаботные мотыльки. Общаемся с окружающими и окунаемся с головой в общественную жизнь. Постепенно, не близкие нам по духу, люди отсеиваются сквозь сито жизни и рядом остается только один человек – лучший друг. Словно скованные одной цепью, мы не можем прожить друг без друга ни дня. Каким бы трудным ни было решение одного из нас, другим оно принимается безоговорочно. Всегда и во всем мы идем по жизни вместе, поддерживая, заменяя и дополняя своими качествами характера наши общие свершения. Лучший друг поймет и почувствует без лишних слов призыв, самого близкого по духу, человека, где бы он не находился в данный момент и всегда, без долгих размышлений, придет на помощь. Лучший друг не только укажет на ошибки и недостатки, но и поможет с ними справиться. Он никогда не опустится до недоверия, лести, лукавства и всегда отстоит честное имя своего друга в грязных сплетнях и вражеских нападках. Не каждому в жизни суждено найти единственного, верного, преданного и настоящего друга. И уж если лучшим друзьям повезло в этом мире встретиться – берегите, дарованную свыше, дружбу, освещая ее неугасимым факелом всю вашу жизнь.