Площадь первого поля составляет 6/7 площади второго поля. Чему равна площадь второ??о поля если площадь первого 12,6 га?

Математика
Площадь первого поля составляет 6/7 площади второго поля. Чему равна площадь второ??о поля если площадь первого 12,6 га?
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Ответ(ы):
Гость:
12,6:6*7=14,7 га  площадь второго поля
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