Площадь первой (Азбуки) Ивана Фёдорова 15700 см^2 её длина 157 см.Найдите периметр этой книги.
Математика
Площадь первой (Азбуки) Ивана Фёдорова 15700 см^2 её длина 157 см.Найдите периметр этой книги.
Ответ(ы) на вопрос:
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15700/157=100.(100+157)2=514см
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