Площадь прямоугольника-1080 дм в квадрате.Ширина-30см.Найди периметр этого прямоуго??ьника.
Математика
Площадь прямоугольника-1080 дм в квадрате.Ширина-30см.Найди периметр этого прямоуго??ьника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1080дм=10800см 10800:30=360см длина прямоугольника (360+30)*2=780см - периметр
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