Синтаксически разбор предложения белая берёза под моим окном аринакрылась снего?? точно серебро
Русский язык
Синтаксически разбор предложения белая берёза под моим окном аринакрылась снего?? точно серебро
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белая ( определение) Береза ( подлежащее) под моим окном ( деепричастный оборот) принакрылась ( сказуемое) снегом ( дополнение) точно ( (обстоятельство) серебром ( дополнение)
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