Подбери и запиши десять-двенадцать действительных причастий настоящего времени ( с безударной гласной в суффиксе причастия) и прошедшего (с безударной гласной в суффиксе неопределённой формы глагола).

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Подбери и запиши десять-двенадцать действительных причастий настоящего времени ( с безударной гласной в суффиксе причастия) и прошедшего (с безударной гласной в суффиксе неопределённой формы глагола).

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