Подбери и запиши десять-двенадцать действительных причастий настоящего времени ( с безударной гласной в суффиксе причастия) и прошедшего (с безударной гласной в суффиксе неопределённой формы глагола).
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Подбери и запиши десять-двенадцать действительных причастий настоящего времени ( с безударной гласной в суффиксе причастия) и прошедшего (с безударной гласной в суффиксе неопределённой формы глагола).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наст.вр.: грохочущий,чернеющий,строящийся,работающий,борющийся,играющий,пилящий,любящий,сверкающий,виднеющийся. Прош.вр.: разрушивший,пришедший,вынесший,умерший,принесший,видевший,разделивший,снимавший,игравший
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