В точках А и В, расстояние между которыми 0,2 м, помещены заряды 10-7 и 2*10-7 Кл. Определите силу, действующую между зарядами, если диэлектрическая проницаемость среды 2,1
Физика
В точках А и В, расстояние между которыми 0,2 м, помещены заряды 10-7 и 2*10-7 Кл. Определите силу, действующую между зарядами, если диэлектрическая проницаемость среды 2,1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ.2=R=0,1 м E1=k*q1/R^2 E2=k*q2/R^2 Равнодействующая E=E2-E1=k*(q2-q1)/R^2 F=q*E=k*q*(q2-q1)/R^2=9*10^9*10^-6*(2-1)*10^-7/0,01=0,09 H Направлена в сторону заряда q2=2*10^-7 Кл
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык