В точках А и В, расстояние между которыми 0,2 м, помещены заряды 10-7 и 2*10-7 Кл. Определите силу, действующую между зарядами, если диэлектрическая проницаемость среды 2,1

Физика

В точках А и В, расстояние между которыми 0,2 м, помещены заряды 10-7 и 2*10-7 Кл. Определите силу, действующую между зарядами, если диэлектрическая проницаемость среды 2,1

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