Помогите плиз мне срочно

Гость: Гость:

Краснеет (глагол(двумя чертвми))лес(сущ(одной чертой)), темнеют (глагол(двумя)) степи(сущ(одной)) весенний ветер потянул. и тают ледяные цепи, везде движение и гул краснеет н. вр.(что делает?) - (что делать?) краснеть темнеют ( что делают?) н.вр. - ( что делать?) темнеть потянул (что сделал? ) пр.вр. - (что делать?) потянуть тают (что делают?) н.вр.- (что делать?) таять