Синтический разбор предложения Белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебром

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Синтический разбор предложения Белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебром
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белая - волнистой чертой, прилаг. берёза - подлежащее, одной чертой, сущ. под - предлог мои - местоимение под окном - обстоятельство, точка тире точка тире, сущ. принакрылась - сказуемое двумя чертами, глагол снегом - дополнение, тире  тире тире , сущ. серебром - дополнение тире тире тире, сущ
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