Как называется рассказ? В голубые, ясные дни детства мною владела мечта о далёки?? скитаниях, о счастливых сказочных странах. Кто знает рассказ скиньте пожалуйста!!
Литература
Как называется рассказ? В голубые, ясные дни детства мною владела мечта о далёки?? скитаниях, о счастливых сказочных странах. Кто знает рассказ скиньте пожалуйста!!
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Гость:
Соколов-Микитов И. "На теплой земле"
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