Как называется рассказ? В голубые, ясные дни детства мною владела мечта о далёки?? скитаниях, о счастливых сказочных странах. Кто знает рассказ скиньте пожалуйста!!

Литература

Как называется рассказ? В голубые, ясные дни детства мною владела мечта о далёки?? скитаниях, о счастливых сказочных странах. Кто знает рассказ скиньте пожалуйста!!

Автор: Гость