Пришел на берег сделать звуко буквенный анализ

Гость: Гость:

Фонетический разбор? Пришёл, при-шёл. п - [п] - согл., тв., глух. р - [р'] - согл., мягк., звонк. и - [и] - гл., безуд. ш - [ш] - согл., тв., глух. ё - [о] - гл., уд. л - [л] - согл., тв., звонк. 6 букв, 6 звуков. На. н - [н] - согл., тв., звонк. а - [а] - гл., уд. 2 буквы, 2 звука. Берег, бе-рег. б - [б'] - согл., мягк., звонк. е - [э] - гл., уд. р - [р'] - согл., мягк., звонк. е - [э] - гл., безуд. г - [к] - согл., тв., глух. (глухой тут звук). 5 букв, 5 звуков.