МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА ВИДИТ.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА ВИДИТ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ВИДЕТЬ Часть речи: глагол в личной форме Грамматика: третье лицо, действительный залог, единственное число, несовершенный вид, настоящее время, непереходный.
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