Выполните действия: 7 1/8:(-57) -3 1/7:(11/14)
Математика
Выполните действия: 7 1/8:(-57) -3 1/7:(11/14)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7⅛:(-57)-3¹/7:¹¹/14=-4⅛ 1)7⅛:(-57)=-⅛ 2)3¹/7:¹¹/14=4 3)-⅛-4=-4⅛
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