Как сделать синтаксический разбор предложения Белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебром
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Как сделать синтаксический разбор предложения Белая береза под моим окном принакрылась снегом точно серебром
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белая березаПод моим окномПринакрылась снегом,Точно серебром. Береза - подлежащее(одной чертой) Принакрылась- сказуемое(двумя чертами) Белая - определение(волнистой линией). Задали вопрос: береза какая? белая. Под окном - обстоятельство места(пунктир с точкой). Вопрос: береза где? под окном Моим - определение. Вопрос: под окном каким? моим. Снегом - дополнение(пунктир). Вопрос: принакрылась чем? снегом. Точно серебром - сравнительный оборот - обстоятельство. Вопрос: принакрылась как? точно серебром.
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